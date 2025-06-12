В Тюменской области растет популярность кафе, баров и ресторанов

По данным Росстата, в январе-апреле 2025 года оборот общепита составил 16 млрд 935 млн рублей. Это на 14,1% выше, чем годом ранее. Исходя из численности населения, чек каждого жителя составлял 2 тыс. 602,5 руб. в месяц.



По динамике регион находится на втором месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области (15,5%). В целом по России оборот общепита за четыре месяца составил 1 трлн 273,4 млрд рублей и за год вырос на 7,5%.



Отметим также, что в апреле у тюменского общепита был максимальный оборот – 4 млрд 386,2 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.