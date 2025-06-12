Тюменцы все чаще выращивают дикоросы

Высаживать дикоросы на садовых участках – тенденция, которая прослеживается у тюменских дачников. Востребованы сейчас рябина и боярышник, - рассказала руководитель питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Я всегда говорила: можно не садить ничего на своих участках, но иметь шиповник мы просто обязаны. Это не просто кладезь витаминов, это наше долголетие, здоровье, иммунитет", — поделилась она.

Сейчас дачники всех возрастов помимо грядок задумываются о посадке садов, не забывая и о красоте. Они занимаются огородом не только для того, чтобы превратить его в бизнес и выращивать сезонные овощи на продажу, хотя для кого-то и это играет роль. В первую очередь, как считает руководитель питомника, люди высаживают плодово-ягодные культуры, потому что заботятся о своем здоровье. Экология превыше всего и правильное питание играет огромную роль в жизни человека, - сообщает Тюменская линия.