По горячим следам раскрыто убийство в СНТ "Автомобилист"

В Тюмени тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на участке садоводческого товарищества 15 октября. По горячим следам удалось установить и задержать убийцу.

По данным следствия, 13 октября к женщине в СНТ "Автомобилист" приехали знакомые — 47-летний мужчина с сожительницей. Они начали выпивать, все закончилось конфликтом. В пылу ссоры нетрезвый мужчина вооружился хозяйственным ножом и нанес хозяйке дома порядка двадцати ранений. Она скончалась на месте. После расправы мужчины скрылся.

Как сообщает региональный СК, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый находится под стражей.