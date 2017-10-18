По горячим следам раскрыто убийство в СНТ "Автомобилист"

В Тюмени тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на участке садоводческого товарищества 15 октября. По горячим следам удалось установить и задержать убийцу.
По данным следствия, 13 октября к женщине в СНТ "Автомобилист" приехали знакомые — 47-летний мужчина с сожительницей. Они начали выпивать, все закончилось конфликтом. В пылу ссоры нетрезвый мужчина вооружился хозяйственным ножом и нанес хозяйке дома порядка двадцати ранений. Она скончалась на месте. После расправы мужчины скрылся.
Как сообщает региональный СК, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый находится под стражей.
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