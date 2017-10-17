Жителя Тобольска подозревают в насилии над автоинспектором

17:45 17 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Уголовная ответственность грозит 36-летнему жителю Тобольска. 15 октября для проверки документов мужчину остановили инспекторы ДПС. По внешним признакам полицейский определил, что водитель нетрезв. Прав и удостоверяющего личность документа у тоболяка при себе не оказалось, и сотрудники полиции сопроводили его к месту жительства.

По сообщению регионального СК, там он отказался от выполнения законных требований сотрудника полиции и "применил насилие в отношении инспектора ДПС, находящегося при исполнении, причинив ушибы и ссадины".

На тоболяка заведено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Теги: ГИБДД , нападение на полицейского
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017