Жителя Тобольска подозревают в насилии над автоинспектором

Уголовная ответственность грозит 36-летнему жителю Тобольска. 15 октября для проверки документов мужчину остановили инспекторы ДПС. По внешним признакам полицейский определил, что водитель нетрезв. Прав и удостоверяющего личность документа у тоболяка при себе не оказалось, и сотрудники полиции сопроводили его к месту жительства.

По сообщению регионального СК, там он отказался от выполнения законных требований сотрудника полиции и "применил насилие в отношении инспектора ДПС, находящегося при исполнении, причинив ушибы и ссадины".

На тоболяка заведено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).