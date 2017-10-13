В ДТП в Уватском районе погибли трое

Жертвами ДТП, случившегося вчера, 12 октября, в Уватском районе стали три человека.

Напомним, около часа дня на 371-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск выезжавший со второстепенной дороги "Рено Сандеро" не пропустил "КамАЗ", после этого "Рено" столкнулся с грузовиком "Ивеко". Легковушка превратилась в груду железа, от удара у "КамАЗа" оборвало кабину.

В результате водитель "КамАЗа" погиб на месте, сколько человек находилось в искореженном "Рено" определить сразу не смогли. По уточненным данным, спасатели извлекли оттуда тела водителя и пассажирки.