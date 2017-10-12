Трагедия на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: столкнулись два грузовика и легковушка

Страшная авария случилась сегодня, 12 октября, около часа дня в Уватском районе. На 371-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль и два большегруза.

По предварительным данным, "Рено Сандеро", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил "КамАЗ", после этого "Рено" столкнулся с автомобилем "Ивеко", перевозящим на трале бетонные плиты. От удара у "КамАЗа" оборвало кабину, водитель большегруза погиб на месте.

"Рено Сандеро" в результате двух сильных ударов превратился в груду железа.

"Предварительно, водитель "Рено Сандеро" погиб. Были ли пассажиры в этом автомобиле, выясняется", — сообщает пресс-служба областной автоинспекции.

На месте ДТП работают наряды отдела ГИБДД по Уватскому району и специализированного батальона ДПС ГИБДД. Автоинспекторы вручную регулируют движением транспорта, пропуская автомобили в реверсивном режиме.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области