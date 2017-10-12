Тюменские следователи проверяют информацию о похищении ребенка с места ДТП

В ряде региональных СМИ 11 октября опубликована информация о том, что в 7:00 в районе дома 74 по улице Пермякова города Тюмени произошло ДТП с участием автомашины "Ауди", в результате которого пострадал ребенок. Кроме того, в сообщениях СМИ говорится, что неустановленные лица посадили ребенка в машину и увезли в неизвестном направлении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следствие обращается к СМИ и общественности: если вы стали очевидцем происшествия или у вас имеется запись видеорегистратора с места ДТП, а также, если владеете другой значимой для следствия информацией, просим позвонить по телефонам: 8 904-491-43-25, 8-919-937-57-87, 02, 112, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: Тюмень ул.Шиллера, 44, а также любое отделение полиции города.