Тюменские следователи проверяют информацию о похищении ребенка с места ДТП

08:03 12 октября 2017
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В ряде региональных СМИ 11 октября опубликована информация о том, что в  7:00 в районе дома 74 по улице Пермякова города Тюмени произошло ДТП с участием автомашины "Ауди", в результате которого пострадал ребенок. Кроме того, в сообщениях СМИ говорится, что неустановленные лица посадили ребенка в машину и увезли в неизвестном направлении. 

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следствие обращается к СМИ и общественности: если вы стали очевидцем происшествия или у вас имеется запись видеорегистратора с места ДТП, а также, если владеете другой значимой для следствия информацией, просим позвонить по телефонам: 8 904-491-43-25, 8-919-937-57-87, 02, 112, либо обращаться в  следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: Тюмень ул.Шиллера, 44, а также любое отделение полиции города.  

Теги: дети , расследование , СКР , ДТП
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