Гибель семьи из Омска на тюменской трассе разберут в суде

Передано в суд дело в отношении водителя, из-за которого в ДТП погибла семья юного хоккеиста из Омска.

Напомним, трагедия произошла 20 августа на 30-м километре трассы Голышманово — Аромашево. Там столкнулись Toyota Platz и "КаМАЗ". По версии следствия, водитель грузовика, житель Курганской области, отвлекся и при повороте налево не пропустил иномарку, двигавшуюся ему навстречу. Погибли все, кто был в легковушке: 40-летняя женщина-водитель, ее 7-летний сын, 18-летняя дочь и 71-летний отец. Все из Омска. Они возвращались с соревнований по хоккею в Тобольске, где в составе омской команды выступал 12-летний сын погибшей женщины. Мальчик ехал с командой на автобусе, что в итоге и спасло ему жизнь.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, водитель "КамАЗа" обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело рассмотрят в Голышмановском районном суде.