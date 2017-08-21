На тюменской трассе погибла семья из Омска

06:00 21 августа 2017
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В пятом часу вечера 20 августа на 30-м километре автодороги Голышманово-Аромашево в Тюменской области произошло ДТП унесшее жизни четверых людей.

По предварительным данным, водитель большегруза КамАЗ с прицепом, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota, двигавшийся во встречном направлении.

В результате аварии погибла семья из Омска: 40-летняя водитель легкового автомобиля, ее сын и дочь 7 и 18 лет, а также 71-летний мужчина, предварительно, это отец женщины.

Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает областная Автоинспекция.

Теги: Аромашево , Омск , погибшие , полиция , Голышмановский район , ДТП , травмы
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