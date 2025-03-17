Заяц стал причиной ДТП, в котором пострадала семья из пяти человек

Kia Cerato съехал в кювет на 71-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково в Ярковском районе - 41-летний водитель утверждает, что съехал в кювет из-за зайца, сообщает Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров, в том числе 40-летняя жена водителя, дочь 20 лет, сын и его друг 17 лет. Семья ехала из села Ярково в Ялуторовск.

Госавтоинспекция рекомендует водителям в период межсезонья, мокрых дорог и неустойчивой погоды сбавить скорость на дорогах.