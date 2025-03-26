Первое в этом году ДТП с участием байка зарегистрировали в Тюмени

Столкновение мотоцикла с Mercedes произошло 26 марта на улице Малыгина в Тюмени, по предварительным данным, виновником аварии стал 33-летний мотоциклист - ехал на красный сигнал светофора.

Мужичина получил травму бедра. в ГАИ полагают, что у него может быть недостаточно опыта езды по городским дорогам - водительское удостоверение на право управления мотоциклом он получил в середине октября.

Начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер призвал байкеров не спешить с поездками: