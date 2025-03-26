Первое в этом году ДТП с участием байка зарегистрировали в Тюмени

Столкновение мотоцикла с Mercedes произошло 26 марта на улице Малыгина в Тюмени, по предварительным данным, виновником аварии стал 33-летний мотоциклист - ехал на красный сигнал светофора.
Мужичина получил травму бедра. в ГАИ полагают, что у него может быть недостаточно опыта езды по городским дорогам - водительское удостоверение на право управления мотоциклом он получил в середине октября.
Начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер призвал байкеров не спешить с поездками:
Еще не время в условиях нашего сибирского климата выезжать на дорогу мотоциклистам. Призываю всех водителей мотоциклов подождать, пока дороги прогреются. Лучше пока повторить ПДД для мотоциклистов, ведь многие отвыкли за зиму от движения, это будет очень полезно.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru