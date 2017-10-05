На жителя тюменского села завели уголовное дело за наезд на автоинспектора

Инцидент произошел 2 октября в селе Аромашево.

На улице Ленина ехавшая с небольшой скоростью "Лада Приора" вызвала подозрение у инспекторов ДПС. Один из них потребовал остановить машину. Вместо этого находившийся за рулем 34-летний местный житель совершил на него наезд. Как оказалось, мужчина был пьян.

На него заведено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).