На жителя тюменского села завели уголовное дело за наезд на автоинспектора

Инцидент произошел 2 октября в селе Аромашево.
На улице Ленина ехавшая с небольшой скоростью "Лада Приора" вызвала подозрение у инспекторов ДПС. Один из них потребовал остановить машину. Вместо этого находившийся за рулем 34-летний местный житель совершил на него наезд. Как оказалось, мужчина был пьян.
На него заведено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
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