Попавшемуся на взятке экс-директору муниципального "Водоканала" условный срок заменили на реальный

13:45 03 октября 2017
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Тюменский областной суд частично удовлетворил представление прокуратуры и приговорил к трем годам колонии Дмитрия Антонова, бывшего генерального директора тюменского унитарного муниципального предприятия "Водоканал".

Ранее Центральный суд Тюмени признал Антонова виновным в получении взятки в 1,8 миллионов рублей и приговорил его к четырем годам условно. Было установлено, что он вымогал деньги у представителя одной коммерческой фирмы.

При этом бывшему руководителю предъявлялось обвинение по  части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предполагает реальное лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. То есть суд назначил ему наказание в два раза ниже низшего предела санкции и к тому же условно . 

Во время первого процесса прокуратура запросила для Антонова 8 лет лишения свободы, штраф в пятикратном размере взятки и запрет занимать должности в муниципальных унитарных предприятиях в течение 12 лет.

После оглашения решения суда прокуратура ЦО Тюмени обжаловала приговор, посчитав его мягким. В итоге суд следующей инстанции приговорил Антонова к трем годам колонии строгого режима и на три года запретил занимать соответствующие должности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Теги: приговор , взятка , прокуратура
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