На тюменском вокзале мужчину затянуло под поезд

Трагедия на железнодорожном вокзале Тюмени произошла вечером 29 сентября.

Как на данный момент установили следователи, опиравшиеся в том числе на свидетельства очевидцев, мужчина переходил железнодорожные пути по настилу с одной платформы на другую в неположенном месте перед приближающимся грузовым поездом. На плече человек нес дорожную сумку, а за собой тащил чемодан на колесиках, который зацепило локомотивом проходящего состава и затянуло вместе с ним под поезд. От полученных травм 46-летний мужчина скончался.

"С целью предотвращения наезда на мужчину машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, однако ввиду близкого расстояния столкновение предотвратить не удалось. По данному факту следственными органами Уральского СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка", — сообщают в ведомстве.