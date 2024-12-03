В Тюмени при ДТП погиб пассажир электровелосипеда

10:27 03 декабря 2024
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Электроведосипед во вторник утром опрокинулся на улице Профсоюзной в районе дома 57, ехавшие на нем 28-летний пассажир погиб, водитель с травмами доставлен в больницу.

По предварительным данным Госавтоинспекции, трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением электровелосипеда, у него есть признаки опьянения. Обстоятельства выясняются.

Прокуратура Центрального административного округа г. Тюмени организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, заявил прокурор ЦАО Евгений Кондрашкин.

Теги: ГИБДД Тюменской области , гибель человека , ДТП , прокуратура
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