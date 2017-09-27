В Тюмени полицейский бросился за прыгнувшим в реку мужчиной

Полиция рассказала подробности инцидента, случившегося на днях в водах Туры.

25 сентября в половине седьмого вечера во время патрулирования набережной полицейские заметили мужчину, который стоял на нижнем ярусе на бордюре.

Когда мужчина увидел, что к нему приближается один из стражей правопорядка, то приготовился к прыжку. Полицейский успел забраться на бордюр и попытался удержать человека, но тот спрыгнул.

Параллельно полицейские вызвали МЧС и скорую. Сотрудники наряда с берега подали сигнал команде проходящего мимо прогулочного катера, который развернулся и подъехал к тонущему.

"Матрос кинул спасательный круг гражданину, но тот уже был не в состоянии схватить круг, так как терял сознание. Я с набережной перепрыгнул на крышу катера, спустился на палубу. Там взял еще один спасательный круг и прыгнул в воду", — рассказал старший сержант полиции Петр Ушаков.

В этот момент подошел катер МЧС, вместе им удалось вытащить мужчину. На берегу ему оказали первую неотложную помощь, а через пять минут передали бригаде скорой. Мужчину доставили в больницу с переохлаждением.