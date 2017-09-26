Бывшего директора МКУ "Некрополь" подозревают во взяточничестве

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения "Некрополь". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

По данным следствия, от руководства одной из местных фирм, работающей в сфере ритуальных услуг, он потребовал проценты от осуществления деятельности на территории кладбищ Тюмени. Для подкрепления своих намерений он ограничил доступ агентов организации на территорию одного из них.

"В сентябре 2017 года подозреваемый через посредника получил взятку в 160 тысяч рублей за содействие в оказании ритуальных услуг коммерческой организацией", — говорится в сообщении регионального СК.

После обращения взяткодателя в правоохранительные органы противоправная деятельность была пресечены сотрудниками тюменского УЭБ. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Выполняется комплекс следственных действий, направленный на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности бывшего директора "Некрополя".