На тюменской трассе мужчина кинулся под грузовик

Трагедия произошла вчера вечером в Омутинском районе. На 151-м километре автодороги Тюмень — Омск из автомобиля "Мерседес" выпрыгнул пассажир, 55-летний мужчина, и бросился под большегруз. Как сообщили в областной автоинспекции, он погиб.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. По словам родственников, мужчина, проживавший в Казанском районе, страдал психическим заболеванием. В машине он ехал с родными.