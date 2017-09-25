На тюменской трассе мужчина кинулся под грузовик

13:02 25 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Трагедия произошла вчера вечером в Омутинском районе. На 151-м километре автодороги Тюмень — Омск из автомобиля "Мерседес"  выпрыгнул пассажир, 55-летний мужчина, и бросился под большегруз. Как сообщили в областной автоинспекции, он погиб.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. По словам родственников, мужчина, проживавший в Казанском районе, страдал психическим заболеванием. В машине он ехал с родными.

Теги: расследование , гибель человека , ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017