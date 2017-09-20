В лесу под Ялуторовском нашли артиллерийский снаряд времен гражданской войны

В лесу Ялуторовского района, недалеко от села Заводопетровское, 18 сентября был обнаружен предмет, похожий на боевой снаряд.
Получив сообщение о находке, на место прибыли взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области и экстренные службы.
Силовики оцепили территорию, обследовали предмет и установили, что он является артиллерийским снарядом калибра 100 мм времен гражданской войны и действительно представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.
С помощью накладного заряд уничтожен.
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