В лесу под Ялуторовском нашли артиллерийский снаряд времен гражданской войны

09:00 20 сентября 2017
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ptzgovorit.ru

В лесу Ялуторовского района, недалеко от села Заводопетровское, 18 сентября был обнаружен предмет, похожий на боевой снаряд.

Получив сообщение о находке, на место прибыли взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области и экстренные службы.

Силовики оцепили территорию, обследовали предмет и установили, что он является артиллерийским снарядом калибра 100 мм времен гражданской войны и действительно представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

С помощью накладного заряд уничтожен.

Теги: взрыв , безопасность , Ялуторовский район , ОМОН , Росгвардия
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