В Югре пройдут антитеррористические учения

14:33 11 сентября 2017
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www.arnapress.kz
| Фото: www.arnapress.kz

Антитеррористические учения пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 12-14 сентября. В связи с этим жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, в учениях по пресечению условного "теракта", организация которых возложена  на  оперативный  штаб  в ХМАО-Югре, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.

Теги: ФСБ , учения
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