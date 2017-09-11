В Югре пройдут антитеррористические учения

Антитеррористические учения пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 12-14 сентября. В связи с этим жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, в учениях по пресечению условного "теракта", организация которых возложена на оперативный штаб в ХМАО-Югре, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.