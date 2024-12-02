Ансамбль ФСБ выступил на тюменской сцене с благотворительным концертом

В ДК "Нефтяник" 1 октября при организационном содействии комитета по делам национальностей Тюменской области состоялся благотворительный концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. На него пригласили ветеранов, участников СВО и членов их семей, а также волонтеров, занимающиеся сбором гуманитарной помощи.

В холле дворца культуры почетным гостям и всем участникам была организована выставка экземпляров работ, изготавливаемых волонтерскими организациями для бойцов.

"Сегодня впервые на тюменской земле состоялся благотворительный концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. На концерте присутствовали участники СВО, члены их семей и жители со всех уголков Тюменской области. Нам удалось организовать приезд ансамбля в День рождения партии "Единая Россия". После концерта пообщался со многими людьми и слышал от них только восторженные отзывы и слова благодарности артистам. Концерт был потрясающий!" - поделился впечатлениями депутат Госдумы Николай Брыкин.