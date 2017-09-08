Тюменец сбил пожилую семейную пару на регулируемом пешеходнике

Днем 6 сентября 28-летний водитель на Московском тракте на Chevrolet сбил супружескую пару, переходившую дорогу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. 74-летний мужчина и 69-летняя женщина с различными ушибами доставлены в больницу. Почему мужчина он не уступил дорогу пешеходам, выясняют сотрудники ГИБДД.

Всего на дорогах Тюменской области в минувшие сутки различные травмы в семи дорожных авариях получили восемь человек.

В Тюмени в 12:00 на улице Мира столкнулись автомобили Geely и "Лада" - 24-летний водитель иномарки, поворачивая налево, не пропустил встречный автомобиль. В итоге с ушибом грудной клетки и переломом ребер доставлена 64-летняя пассажирка Лады.

В 23:00 на улице Федюнинского, 12 в фонарный столб въехал автомобиль Mitsubishi. Иномарка двигалась с большой скоростью по объездной дороге в направлении перекрестка с круговым движением – 26-летний водитель не справился с управлением, к тому же он был нетрезв. После аварии он самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него ушиб коленного сустава.

В Ишиме днем на улице Красноярской велосипедист угодил под колеса автомобиля Suzuki на дороге с односторонним движением. По предварительной данным, 35-летний велосипедист, двигаясь вдоль обочины во встречном направлении, неожиданно выехал на середину проезжей части. Возможно, причиной такого поведения на дороге стало нетрезвое состояние пострадавшего. В результате аварии велосипедист получил травму головы, сообщает областная Госавтоинспекция.