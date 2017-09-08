Тюменец, совершивший жесткую посадку самолета в Свердловской области, был не в себе

Утром 2 сентября легкомоторный самолет TР-301 совершил жесткую посадку в аэропорту села Туринская Слобода Свердловской области. Управлявший самолетом пилот - 55-летний житель Тюмени, не пострадал. Ущерб, причиненный воздушному судну, устанавливается. Сообщение о происшествии и о начале доследственной проверки было опубликовано на сайте Уральского СКР по транспорту.

На это неделе Росавиация прокомментировала несколько сентябрьских трагедий, связанных с самолетами, в том числе и свердловский инцидент.

Как выяснила проверка, при выполнении несанкционированного полёта в простых метеоусловиях на посадке произошло капотирование - проще говоря, аварийное опрокидывание самолёта на переднюю часть, в результате чего была повреждена носовая часть воздушного судна. Пилот, управлявший самолетом, имеет действующие свидетельства частного пилота и пилота коммерческой авиации с допуском на Ан-2. От медицинской помощи и проведения скрининг-тестирования на наличие метаболитов психоактивных веществ мужчина отказался. По имеющейся информации, отказ был связан с тем, что он находился в видимом изменённом состоянии сознания. Проводится расследование этого происшествия.

Этот и другие случаи стали возможны лишь потому, что экипажи воздушных судов полностью пренебрегли правилами полетов, требованиями воздушного законодательства и чувством самосохранения, отмечают в Росавиации. В поисках острых ощущений такие пилоты заходят за границы дозволенного, что неизменно приводит к одним и тем же результатам - катастрофическим последствиям, к нанесению необратимого ущерба технике, человеческому здоровью и жизни.