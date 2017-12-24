25
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 24 декабря 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 17:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

10:30, 13:00, 15:30 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

14:00 - "Световое лазерное шоу роботов-трансформеров". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

10:00 - "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 14:00 - "Иван-царевич и серый волк"; 12:00, 15:00 - "Новогодний теремок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

10:00, 13:00, 16:00 - мюзикл "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

16:30, 19:00 - Мока! Почувствуй ритм! "Музыкальное путешествие в ритме планеты". Филармония, улица Республики,34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Рождественский фестиваль: Три сонаты Бетховена в исполнении ансамбля "Barocco". Филармония, улица Республики,34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Новогоднее кино: классика, хиты и альтернатива - "Полночный поцелуй" (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь

20:00 - спектакль "Стасик, играй!" - новогодний подарок Тюменского Большого драматического театра всем поколениям своих зрителей. Улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

Предновогодние гулянья

13:00 - театрализованно–уличное представление "А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт". СОШ № 58, улица Метелева, 11 а.

Конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодний переполох". Управа КАО, улица Луначарского, 61.

15:00 -театрализованно–уличное представление "Мир в ожидании чудес". РТС, площадь улица Черепанова, 62

17:00 - театрализованно–уличное представление "Новогодние огни приглашают в сказку". Плеханово, площадь на улице Королева.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - пресс-конференция "Итоги деятельности Главной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тюменской области за 2017 год. Итоги 2-го этапа Межведомственной профилактической акции "Безопасный лёд". Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1917 году провозглашена Советская власть на Украине.

В 1942 году нацистами уничтожено гетто в Бытене (Брестская область).

В 1946 году в СССР под руководством Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

В 1979 году - начало ввода советских войск в Афганистан. При переброске войск близ Кабула в этот же день разбился военный Ил-76, погибли 47 человек — первые жертвы Афганской войны.

В 1989 году состоялся расстрел Николае Чаушеску, правителя Румынии с 1965 по 1989 годы, резкого противника горбачёвской перестройки, вместе с супругой.

В 1991 году - отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР.

В 2010 году начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

В 2016 году произошла катастрофа Ту-154, выполнявший рейс выполнял рейс по маршруту Москва—Сочи—Латакия. Погибло 92 человека.

Теги: авиакатастрофа , история , Новый Год , повестка , спектакли
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