Тюменец упал на гидросамолете в озеро

18:01 30 августа 2018
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ural-trans.sledcom.ru
| Фото: ural-trans.sledcom.ru

29 августа около 13:00 в 70 километрах от Тюмени в районе поселка Покровка Ярковского района в озеро Летнее упал гидросамолет СК 12 "Ореон".

По предварительным данным, самолет-амфибия вылетел в сторону Ярковского района из аэропорта "Плеханово" 29 августа в 9:12. На борту находится только пилот – 53-летний мужчина. Целью полета был сбор грибов. Пилот не пострадал и от госпитализации отказался. Следователь Уральского следственного отдела на транспорте СК РФ его опросил, сообщает пресс-служба ведомства.

Основными версиями происшествия являются ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного судна. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото - http://ural-trans.sledcom.ru

Теги: авиакатастрофа , авиация , грибы , Следственный комитет , Ярковский район
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