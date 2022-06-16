На месте падения частного самолета работают СК и прокуратура

Частный одномоторный самолет с пилотом на борту потерпел крушение сегодня около 9:00 в 5 км от аэродрома ДОСААФ города Ялуторовска, на место крушения судна выехал транспортный прокурор и следователь Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сотрудник СК устанавливает обстоятельства происшествия, проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Транспортный прокурор выехал для координации действий правоохранительных органов, проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

В результате происшествия пилот судна получил травмы и госпитализирован в больницу.