Тюменскую авиакатастрофу рассмотрят во французском суде

В апреле 2012 года лайнер ATR-72 французского производства, принадлежавший компании UTair и направлявшийся из Тюмени в Сургут, рухнул через 42 секунды после взлета. Из 43 человек, находившихся в этот момент на борту, погибли 33. Как было доказано в суде, авиакатастрофа произошла из-за обледенения - на земле после ночной стоянки самолет не обработали реагентом. Виновными признали погибшего пилота и двух техников наземной службы. Между тем выяснилось, что и самолет имел ряд конструктивных недостатков. Это стало поводом для исковых претензий от семей жертв трагедии к компании-производителю, находящейся во Франции, и перевозчику.

В ходе подготовки к судебным разбирательствам было установлено, что данная модель ATR-72 имела конструктивный недостаток в регулировании обледенения на крыльях. Это обстоятельство позволило истцам, которые изначально не согласились на предложенные им в России суммы компенсаций, привлечь компанию-производителя как соответчика, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы ряда родственников погибших и пострадавших в тюменской авиакатастрофе.

Надо отметить, что обязательные страховые выплаты, а также материальную помощь от властей все пострадавшие получили - до 3 млн рублей на каждую семью. При этом им от компании-перевозчика в России дополнительно предлагалось по 150 тыс. рублей компенсации на каждого члена семьи. С этим не согласились 13 семей жертв трагедии - как указывает "Коммерсант", по самым скромным предположениям юристов, вместо нескольких сотен тысяч рублей потерпевшие вполне могут получить те же суммы, но уже в евро.

Поскольку ATR-72 производится с 1988 года франко-итальянским концерном, чей головной офис находится в Тулузе, то иск от имени потерпевших более трех лет назад был подан в суд этого города. "На днях апелляционная инстанция суда Тулузы признала возможным рассмотрение требований к компаниям ATR и UTair во французском суде",— заявили адвокаты.

В пресс-службе компании-перевозчика так прокомментировали “Ъ” ситуацию: "UTair произвела все положенные и дополнительные компенсации. Общий размер выплат соответствует российской отраслевой практике крупнейших авиакомпаний. Авиакомпания ведет диалог с представителями пассажиров и готова урегулировать все возникающие вопросы".