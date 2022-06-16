В Ялуторовске разбился частный самолёт

10:56 16 июня 2022
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Сообщение о падении частного легкомоторного одноместного самолёта, вылетевшего с ялуторовского аэродрома "Пустошкино" , поступило в 9:37, пилот с травмами доставлен в больницу. 

На место падения были направлены 2 единицы техники и 7 человек 24 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области.

"Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами", - сообщает пресс-служба ГУМЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники транспортной прокуратуры.



Теги: авиакатастрофа , Ялуторовск
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