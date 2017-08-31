На тюменских дачах змея укусила избравшего неверную тактику пенсионера

17:30 31 августа 2017
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pixabay.com

На 17-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда к автоинспекторам за помощью обратился мужчина. Он вез из близлежащей деревни в больницу соседа по даче, которого укусила гадюка. Тюменец опасался, что по городским пробкам может не успеть вовремя добраться до врачей.

Состояние 70-летнего мужчины с каждой минутой ухудшалось, он начал терять сознание. Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Сергей Станаев и Вадим Тельнов сопроводили автомобиль с пострадавшим до ОКБ №1 и донесли мужчину до приемного отделения.

Выяснилось, что змея укусила пенсионера за руку, когда он поймал ее за хвост и попытался выбросить из огорода. Народное средство — кровопускание на месте укуса, не помогло, рука начала чернеть и опухать на глазах, а затем резко ухудшилось самочувствие.

"Позже врачи сказали супруге пенсионера, что пострадавший находился в тяжелом состоянии, и своевременно оказанная медицинская помощь спасла его от тяжких последствий", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Теги: животные , укусы
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