В Тюмени слезоточивый газ и наручники потребовались инспекторам, чтобы остановить неадекватного водителя

Накануне в областном центре водителя на автомобиле "УАЗ", грубо нарушавшего ПДД, заметили инспекторы ДПС на пересечении улиц Широтной и Бориса Щербины. Мужчина повернул со второго ряда магистральной улицы с интенсивным движением, а когда по громкоговорящей установке от него потребовали остановиться, то попытался скрыться, создавая опасную ситуацию на дороге.

Автоинспекторы задержали "УАЗ" на улице Боровской. Чтобы остановить водителя, был применен слезоточивый газ, а затем наручники.

Управлявший машиной молодой человек был без документов и представился чужим именем. Личность 24-летнего мужчины полицейские установили по отпечаткам пальцев. Выяснилось, что тюменец два раза задерживался пьяным за рулем. В апреле 2017-го его приговорили к 250 часам исправительных работ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения и лишили водительских прав на 2 года и 8 месяцев.

"Освидетельствование в наркологическом диспансере выявило признаки наркотического опьянения, после анализа биосред автомобилиста будет известен более точный диагноз. По свидетельству пассажира "УАЗа", они распивали компанией спиртные напитки без водителя, после этого отправились за "добавкой" в магазин", — рассказывают в пресс-службе областной автоинспекции.