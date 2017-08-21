За взятку инспектору налоговой тюменскую фирму оштрафовали на миллион

В Тюмени по решению суда административный штраф в миллион рублей предстоит уплатить ООО "Спецтехстрой". Фирму признали виновной в незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

Напомним, в мае 2015-го в "Спецтехстрое" прошла выездная налоговая проверка. Ее провела на тот момент главный государственный налоговый инспектор ИФНС №3 Тюмени Екатерина Сапатаева. Через посредника она передала директору фирмы, что в ходе проверки ею может быть насчитана недоимка по налогам в 30 миллионов, но за взятку она готова указать в акте проверки меньшую сумму. Руководитель фирмы перевел на банковскую карту знакомого посредника 99 тысяч рублей, после чего половину оставил себе, а половину передал через еще одного человека Сапатаевой.

Взяточничество было выявлено региональным управлением ФСБ. В мае 2016-го посредника задержали в подъезде его дома, при досмотре у него изъяли синтетический наркотик и амфетамин. В итоге бывшего главного государственного налогового инспектора Сапатаеву признали виновной в получении взятки. Ее оштрафовали на миллион рублей, для исполнения приговора у нее арестовали землю и автомобиль. Посредника признали виновным по статьям 291.1 (посредничество во взяточничестве) и 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, генеральный директор ООО "Спецтехстрой", передавший Сапатаевой взятку, активно способствовал расследованию преступления, потому в отношении него уголовное дело было прекращено.