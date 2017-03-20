За взяточничество у бывшего налогового инспектора забрали землю и машину

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему главному государственному налоговому инспектору ИФНС №3 Екатерине Сапатаевой и ее сообщнику Хадису Тагирову.

В мае 2015 года Сапатаева проводила выездную налоговую проверку в одной из тюменских коммерческих организаций. По версии следствия, женщина попросила Тагирова, знакомого с директором фирмы, передать ему, что в ходе проверки может быть насчитана недоимка по налогам на 30 миллионов рублей, однако за взятку Сапатаева готова указать в акте проверки значительно меньшую сумму. За услугу сообщники попросили 300 тысяч рублей, которые планировали разделить поровну. Директор фирмы согласился на взятку, уговорив инспектора и Тагирова уменьшить сумму до 100 тысяч рублей.

В июне директор перевел деньги на банковскую карту знакомого Тагирова. Половину суммы Тагиров оставил себе, а половину через знакомого передал Сапатаевой. Взяточничество было выявлено региональным управлением ФСБ. В мае прошлого года Тагирова задержали в подъезде его дома, при досмотре у него изъяли синтетический наркотик и амфетамин, сообщает областная прокуратура.

Сапатаеву признали виновной по статье 290 УК РФ (получение взятки через посредника). Ей назначили штраф в размере миллиона рублей, для исполнения приговора у женщины арестовали земельный участок площадью 749 квадратных метров и автомобиль Nissan Qashqai. На 3 года ее лишили права занимать должности на государственной службе.

Тагирова признали виновным по статьям 291.1 (посредничество во взяточничестве) и 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ).Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении директора фирмы, давшего взятку, прекратили в ноябре 2016-го, так как он активно способствовал расследованию.