О камеральной налоговой проверке рассказал юрист

О "подводных камнях" и нюансах камеральной проверки рассказал юрист, руководитель отдела исполнения службы "Единый Центр Защиты" Денис Варфоломеев.
Эксперт обращает внимание на несколько важных аспектов процесса, с которым могут сталкиваться граждане, подвергающиеся проверке:
• в случае обнаружения несоответствий в документах в ходе камеральной проверки налоговая инспекция может запросить дополнительные документы или пояснения;
• отдельные декларации могут быть подвергнуты более детальной проверке, особенно в случае убытков или использования льгот;
• каждая декларация или налоговый расчет, представленные в налоговую инспекцию, подлежат проверке;
• частота проведения камеральных налоговых проверок зависит от сроков подачи налоговых деклараций в соответствии с Налоговым кодексом РФ;
• камеральные проверки проводятся без необходимости специального решения: основанием для этого являются декларации, расчеты или заявления о налоговых вычетах, представленные вами или имеющиеся у налоговой инспекции.
Согласно действующему налоговому кодексу, срок проведения камеральной проверки составляет три месяца с момента подачи декларации или расчета. Исключением могут стать декларации по НДС, сообщает Тюменская область сегодня.
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