В новогодние каникулы можно начинать заполнять декларации 3-НДФЛ

В новогодние каникулы тюменцы могут начинать заполнять декларации 3-НДФЛ. Это потребуется в двух случаях: если необходимо задекларировать доходы в 2023 году и если жители намерены оформить налоговый вычет.

В первом случае у декларационной компании предусмотрены сроки – до 30 апреля 2024 года. Жителям, в частности, нужно отчитаться за проданную недвижимость и транспорт при владении им меньше установленного срока. А также если сдавали в аренду жилье, получали дорогие подарки не от родственников, выиграли в лотереях до 15 тысяч рублей, получали доход от зарубежных источников.

Задекларировать доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. До середины июля всем категориям нужно будет выплатить начисленные налоги.

Подробности по всем видам вычетов есть на официальном сайте УФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/, сообщает Вслух.ру.