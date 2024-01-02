В новогодние каникулы можно начинать заполнять декларации 3-НДФЛ

14:23 02 января 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В новогодние каникулы тюменцы могут начинать заполнять декларации 3-НДФЛ. Это потребуется в двух случаях: если необходимо задекларировать доходы в 2023 году и если жители намерены оформить налоговый вычет.

В первом случае у декларационной компании предусмотрены сроки – до 30 апреля 2024 года. Жителям, в частности, нужно отчитаться за проданную недвижимость и транспорт при владении им меньше установленного срока. А также если сдавали в аренду жилье, получали дорогие подарки не от родственников, выиграли в лотереях до 15 тысяч рублей, получали доход от зарубежных источников.

Задекларировать доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. До середины июля всем категориям нужно будет выплатить начисленные налоги.

Подробности по всем видам вычетов есть на официальном сайте УФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/, сообщает Вслух.ру.

Теги: налоговая инспекция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2024