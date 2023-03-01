Тюменская компания за уклонение от налогов обязана выплатить 50 млн рублей в бюджет РФ

ООО "АСУ Метрология Сервис" должно вернуть в бюджет РФ 50,048 млн рублей, решение Центрального районного суда Тюмени по гражданскому делу по иску прокурора Тюменского района в интересах Российской Федерации вступило в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Из материалов дела следует, что ген директор компании признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ). Общая сумма неуплаченных за 2016-2018 годы налогов составила 50 048 000 руб.

Гражданский иск в рамках уголовного дела рассмотрен не был.