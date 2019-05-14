Бывшей главе тюменской налоговой службы вынесли приговор

Сегодня, 14 мая, Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении Тамары Зыковой. Бывшая руководительница управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области была признана виновной в превышении должностных полномочий.

Как установило расследование, в июне 2015 года глава регионального УФНС решила "на бумаге" выполнить прогнозный план по поступлению платежей в бюджет, поскольку от этого зависел рейтинг, а также премирование руководителя и работников налоговой инспекции.

По просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. УФНС по Тюменской области направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость, а в следующем месяце деньги вернулись налогоплательщику.

По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за "собранные суммы налога на добавленную стоимость" получили денежные премии в общей сумме более 1 млн рублей, из них 88,3 тыс. рублей получила Тамара Зыкова. Преступление выявило и расследовало РУФСБ России по Тюменской области.

"Зыкова признала вину и возместила ущерб в сумме более 1 млн рублей. Суд с учетом этого назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства и лишил ее права занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий сроком на 2 года", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Отмечается, что статья, по которой была осуждена экс-глава тюменского УФНС (ч.1 ст.286 УК) предусматривает штраф до 80 тыс. рублей.