В Тюмени бывшего налогового инспектора осудили на 8 лет

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок №2 ИФНС России по г.Тюмени №3. Она была признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

В 2014 году налоговый инспектор подружилась с руководительницей коммерческой фирмы, консультирующей в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права. Инспектор делилась с предпринимательницей служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов фирмы.

В 2015–2016 годах инспектор передавала сведения о предприятиях, стоявших в плане выездных налоговых проверок, и другую подобную информацию уже за деньги. В общей сложности инспектор в качестве взятки получила 9,4 млн рублей. В ноябре 2016 года она была задержана с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

По представлению прокуратуры области налоговый инспектор была уволена с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия. Суд назначил ей 8 лет в колонии общего режима. На 5 лет она лишена права занимать должности государственной службы.