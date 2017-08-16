Суд ждет бывших руководителей уголовного розыска тобольской полиции

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников уголовного розыска МО МВД России "Тобольский". Экс-руководитель отдела и его заместитель обвиняются в получении взятки от местного спа-салона.

В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года они инициировали в спа-салоне проверочные мероприятия. По их результатам была начата процессуальная проверка, ход которой контролировал на тот момент начальник отдела уголовного розыска. Со своим заместителем они договорились получить от управляющей салона взятку за попустительство по службе.

22 января заместитель встретился с управляющей и предложил "покровительство" салону за 100 тысяч рублей ежемесячно. В этот же день правоохранители получили от женщины 20 тысяч рублей. С марта по апрель они частями получили 30 ,15, 35 и 50 тысяч — всего 150 тысяч рублей.

Как сообщает региональный СКР, в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с отделом собственной безопасности УМВД России по Тюменской области, сотрудников угрозыска задержали. По результатам служебной проверки они были уволены из органов внутренних дел.

Вскоре дело рассмотрит суд.