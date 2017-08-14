В Тюмени молодой человек ранил уснувших обидчиков и пустился в бега

В областном центре сообщение о кровавом инциденте на улице Бабарынка поступило в полицию 10 августа. Как оказалось, трое выпивавших на квартире мужчин поссорились. Когда двое уснули, третий нанес им множественные ножевые ранения и покинул место преступления.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили его местонахождение. Парень попытался скрыться в Ялуторовском районе у родственников. По горячим следам его задержали и доставили в полицию. 24-летний молодой человек пояснил, что таким способом решил отомстить своим обидчикам. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.
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