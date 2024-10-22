Два подростка пострадали в ДТП в Нижнетавдинском районе

20:00 21 октября 2024
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Два подростка 16 лет получили ранения после того, как ВАЗ-2105, уходя от погони ДПС, сегодня рано утром врезался в забор жилого дома и опрокинулся в  Средних Тарманах Нижнетавдинского района. 

Пытаясь уйти от преследования автоинспекторов, водитель не справился с управлением.

"Автоинспекторы выяснили, что за рулем "Лады" был  16-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, с ним в машине находились еще трое молодых людей в возрасте 16-ти, 20-ти и 26-ти лет. Несовершеннолетний водитель был  нетрезв, показания алкотестера - 0,43 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.  Два 16-летних подростка, водитель и пассажир,  получили в ДТП ранения", - сообщает облГАИ.

Машина принадлежит отчиму 16-летнего пассажира, который ранее разрешал ему ездить на ней. Госавтоинспекция призывает родителей подростков не допускать их до управления транспортом. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , подростки , ранения
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