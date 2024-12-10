Три автобуса в Тюмени за день попали в ДТП

Аварии произошли по вине водителей автобусов, ранения в получили пять человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Два пассажирских автобуса, "ЛИАЗ" 14-го маршрута и "ПАЗ" 292-го маршрута, столкнулись сегодня днем в Тюмени у остановки во втором часу на улице Пермякова, 21/1. Предварительно, 68-летний водитель автобуса "ПАЗ" при подъезде к остановочному комплексу не выдержал безопасную дистанцию до стоящего на остановке автобуса "ЛИАЗ". В результате ДТП ранена 52-летняя пасажирка автобуса "ПАЗ".

На улице Созидателей, 11 в Дударево 53-летний водитель ЛИАЗ 89-го маршрута не справился с управлением и автобус въехал в опору ЛЭП. В этот момент в автобусе находились 10 пассажиров, ранены 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54-х и 69-ти лет.

Обстоятельства этихх аварий выясняются. Прокуратура по каждому случаю организовала проверки.