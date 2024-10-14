Прокуратура проверит причины съезда в кювет автобуса с пассажирами в Юргинском районе

Пассажирский микроавтобус "Луидор" съехал в кювет в Юргинском районе по дороге в село Лесное, в результате ДТП пострадали водитель и восемь пассажиров - прокурору поручено провести проверку.

"Исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров поручил прокурору Юргинского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего, дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.

Ранее в ГАИ заявили, что по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что 61-летнему водителю стало плохо за рулем. Ехавшие на работу пассажирки получили ранения различной степени и доставлены в лечебное учреждение. В прокуратуре сообщили, что пострадавшие являются сотрудниками Лесновского дома социального обслуживания.