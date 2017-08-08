Полицейские Тюмени обнаружили грузовик с поддельным алкоголем

12:55 08 августа 2017
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gradus-0.ru
| Фото: gradus-0.ru

Более 26 тысяч бутылок с поддельной маркировкой нашли полицейские в грузовом автомобиле на территории торговой базы по улице Элеваторной в Тюмени 3 августа.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 171.1 - приобретение в целях сбыта продукции без маркировки и 238 УК РФ – производство и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В настоящее время назначена экспертиза на определение содержания в изъятой продукции вредных для жизни человека веществ, а  также проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как сообщает полиция, стоимость изъятого алкоголя составляет 4 млн рублей.

Теги: подделка , Следственный комитет , СКР , расследование , алкоголь , правила продажи алкоголя
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