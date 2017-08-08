Полицейские Тюмени обнаружили грузовик с поддельным алкоголем

Более 26 тысяч бутылок с поддельной маркировкой нашли полицейские в грузовом автомобиле на территории торговой базы по улице Элеваторной в Тюмени 3 августа.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 171.1 - приобретение в целях сбыта продукции без маркировки и 238 УК РФ – производство и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В настоящее время назначена экспертиза на определение содержания в изъятой продукции вредных для жизни человека веществ, а также проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как сообщает полиция, стоимость изъятого алкоголя составляет 4 млн рублей.