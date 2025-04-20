На два дня в мае в Тюменской области перестанут продавать алкоголь

В Тюменской области запретят розничную торговлю алкоголем 1 Мая и 9 Мая.
Для региона данное табу введено постановлением правительства Тюменской области №555-п еще в 2017 году и уже стало привычным. В списке праздничных дней, в которые действует запрет, - Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний, День народного единства.
Кроме того, в мае запретят продавать спиртное в связи с последними звонками. В июле ограничение появится в связи с празднованием Дня города Тюмени.
При этом запрет не коснется магазинов беспошлинной торговли. В местах общепита можно наливать посетителям пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, - сообщает Вслух.ру.
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