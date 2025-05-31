3 дня в Тюменской области не будут продавать алкоголь

Запрет на розничную продажу алкоголя в июне установят в Тюменской области. Ограничение регламентировано постановлением регионального правительства №555-п, подписанного еще в 2017 году.

Согласно документу, в июне оно распространяется на следующие знаменательные даты:

День защиты детей 1 июня;

День России 12 июня;

День молодежи 28 июня (последняя суббота).

Разрешена продажа спиртного в магазинах беспошлинной торговли, а также в местах общепита, где могут наливать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.

На лето также под запрет для продажи алкоголя попадет День города, его установит администрация, - сообщает Вслух.ру.