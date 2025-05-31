3 дня в Тюменской области не будут продавать алкоголь

14:23 31 мая 2025
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Запрет на розничную продажу алкоголя в июне установят в Тюменской области. Ограничение регламентировано постановлением регионального правительства №555-п, подписанного еще в 2017 году.

Согласно документу, в июне оно распространяется на следующие знаменательные даты:
День защиты детей 1 июня;
День России 12 июня;
День молодежи 28 июня (последняя суббота).

Разрешена продажа спиртного в магазинах беспошлинной торговли, а также в местах общепита, где могут наливать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.
На лето также под запрет для продажи алкоголя попадет День города, его установит администрация, - сообщает Вслух.ру.

Теги: алкоголь , запрет
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