3 дня в Тюменской области не будут продавать алкоголь

Запрет на розничную продажу алкоголя в июне установят в Тюменской области. Ограничение регламентировано постановлением регионального правительства №555-п, подписанного еще в 2017 году.
Согласно документу, в июне оно распространяется на следующие знаменательные даты:
День защиты детей 1 июня;
День России 12 июня;
День молодежи 28 июня (последняя суббота).
Разрешена продажа спиртного в магазинах беспошлинной торговли, а также в местах общепита, где могут наливать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.
На лето также под запрет для продажи алкоголя попадет День города, его установит администрация, - сообщает Вслух.ру.
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