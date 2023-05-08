Как алкоголь влияет на человека, рассказал врач

Алкогольные напитки влияют и на психическое состояние людей, рассказал врач ОИКБ Фарходжон Сиддиков. По его мнению, спиртные напитки сказываются на нервных клетках. По этой причине небольшая доза выпитого вызывает приятные чувства и поднимает настроение. Но эти приятные ощущения заставляют человека продолжать пить и он быстро выпивает среднюю дозу.

- В больших дозах алкоголь вызывает массовые нарушения работы всех структур нервной системы: повышенная сонливость, агрессивность, склонность к рискованным и импульсивным поступкам.

При частом приеме алкоголя системы головного мозга адаптируются к повышенной рабочей нагрузке. Без спиртного человек чувствует себя вялым, раздражительным. Для ощущения положительных эмоций и бодрости со временем дозу приходится постоянно увеличивать, начинается привыкание, уточняет АиФ-Тюмень.