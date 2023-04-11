Единый день профилактики наркомании и алкоголизма прошел в Тюменской области

Фото - пресс-служба ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Сотрудники областного центра профилактики и реабилитации организовали на территории Тюменской области серию выездных информационно-методических мероприятий, направленных на оздоровление общества от негативных антисоциальных явлений, связанных с наркоманией и алкоголизмом, сообщает пресс-служба центра.

В выездных акциях приняли участие сотрудники областных служб и ведомств, задействованных в профилактике антисоциального поведения: представители правоохранительных органов, врачи психиатры-наркологи, социальные работники, психологи, специалисты по работе с молодежью, в сфере образования, молодежной политики, спорта.

Специалисты областного центра профилактики и реабилитации оказали методическую поддержку в актуальных вопросах влияния новых видов психоактивных веществ на поведение подрастающего поколения, обсудили основные аспекты мотивационной работы с подростками и их родителями. Также они уделили внимание организации профилактической деятельности с преподавательской и родительской общественностью: рассказали о новых методах и подходах в организации воспитательной работы с детьми, анонсировали областные профилактические проекты и предложили воспользоваться основными онлайн-платформами, на которых размещены полезные информационные материалы.

Воспитатели социально-психологического реабилитационного проекта "Ступени" провели работу с несовершеннолетними. Помимо этого специалисты рассказали о специфике проекта, ответили на вопросы школьников об административной и уголовной ответственности за сбыт наркотиков, в том числе дистанционным способом, а также за их употребление.

Участниками таких профилактических мероприятий в первом квартале 2023 года стало более 900 человек, в том числе учащиеся школ, их педагоги и родители.

Параллельно с этим сотрудники областного центра профилактики и реабилитации при участии коллег из иных служб провели ряд встреч на дому у граждан, столкнувшихся с проблемой зависимости. Они организовали семейные консультации с людьми, неспособными самостоятельно выбраться из омута собственных пристрастий. В рамках межведомственного выезда специалисты сумели замотивировать нескольких совершеннолетних зависимых граждан на получение помощи в рамках областного проекта "Феникс".