Когда стоит обратиться к наркологу с алкогольной зависимостью

"Алкогольная зависимость —сложный процесс, в который играют роль как биологические, так и социальные факторы. На первых порах человек начинает регулярно потреблять алкоголь, хотя еще не чувствует необходимости в нем. Постепенно требуется все большее количество алкоголя для получения того же эффекта. Человек может заметить, что выпивка становится более важной частью его жизни. Вот тут и возникает физическая и психологическая зависимость от алкоголя. Человек начинает употреблять алкоголь для облегчения состояния, избегая симптомов отмены. Зависимость начинает оказывать негативное влияние на жизнь: ухудшаются отношения с близкими, возникают проблемы на работе, возможно, серьезные финансовые трудности", - говорит главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Тюменской области Виталий Андреев.

-Если вы ощущаете неприятные симптомы при отказе от алкоголя (тремор, потливость, раздражительность), постоянно употребляете алкоголь, несмотря на проблемы со здоровьем, личные и социальные трудности, затрудняетесь контролировать дозу алкоголя, стоит подумать, чтобы обратиться за помощью. Лечение может включать индивидуальную терапию, лечебные программы и поддержку со стороны специалистов".

В Областном наркодиспансере постарались предоставить различные возможности обращения за помощью. Каждый вторник и четверг в 15 часов любой желающий анонимно может посетить семинар, посвященный профилактике употребления алкоголя, задать свои вопросы. Семинары проводятся в диспансере по адресу г.Тюмень, ул.Семакова, 11, сообщает Мегатюмень.