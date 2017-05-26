Житель тюменского села жег постройки и сено неугодных

В Бердюжском районе задержали молодого человека, который радикальным способом разбирался с недругами.
Накануне рано утром на пульт оперативного дежурного полиции поступило сообщение от жителя села Истошино, который рассказал, что ночью кто-то спалил его надворные постройки. В результате стражи правопорядка вышли на вероятного поджигателя. Им оказался 23-летний местный житель, ранее ни в каких уголовных делах не фигурировавший.
"Поджог мужчина совершил из-за неприязненных отношений с потерпевшим. Возбуждено уголовное дело", — комментируют случившееся в пресс-службе тюменской полиции.
В ходе расследования полиция установила, что это не первая месть молодого человека. Выяснилось, что парень поджег 60 тюков сена у односельчанина, у которого какое-то время подрабатывал. Сено выгорело полностью, сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.
За умышленное уничтожение и повреждение имущества молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru