В Югре утонул молодой человек, решивший сфотографироваться в холодной реке

Трагедия произошла 24 мая на реке Черной в семидесяти километрах от Нижневартовска. Прибывшие на место спасатели застали на берегу двух замерзавших мужчин, которые рассказали, что их приятель утонул.
"Молодые люди объяснили, что их товарищ решил искупаться в реке и сделать несколько фото на память. В итоге мужчина начал тонуть. Друзья бросились его спасать, но было уже поздно", — сообщает учреждение "Центроспас-Югория".
Температура воздуха в этот день была близка к нулевой отметке, шел снег с дождем.
Тело молодого человека после продолжительных поисков достали водолазы. Региональный СК начал процессуальную проверку.
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