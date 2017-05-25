В Югре утонул молодой человек, решивший сфотографироваться в холодной реке

Трагедия произошла 24 мая на реке Черной в семидесяти километрах от Нижневартовска. Прибывшие на место спасатели застали на берегу двух замерзавших мужчин, которые рассказали, что их приятель утонул.

"Молодые люди объяснили, что их товарищ решил искупаться в реке и сделать несколько фото на память. В итоге мужчина начал тонуть. Друзья бросились его спасать, но было уже поздно", — сообщает учреждение "Центроспас-Югория".

Температура воздуха в этот день была близка к нулевой отметке, шел снег с дождем.

Тело молодого человека после продолжительных поисков достали водолазы. Региональный СК начал процессуальную проверку.